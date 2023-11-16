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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

4 فصول لمواهب الأوبرا فى دمنهور بمناسبة اليوم العالمى للطفل

مواهب الاوبرا
مواهب الاوبرا
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 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور بمناسبة اليوم العالمى للطفل بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الأحد المقبل  بمسرح اوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدى ، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل ، العود تدريب بسمة صالح، والايقاع تدريب سعيد الارتيست .

جدير بالذكر ان يوم الطفل العالمي أُعلن عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعى بين أطفال العالم وتحسين أوضاعهم.

اليوم العالمي للطفل دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر مركز تنمية المواهب