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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. مصطفى عسل يتأهل لربع نهائى بطولة سنغافوره المفتوحة للإسكواش 2023

مصطفى عسل
مصطفى عسل
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تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى، والمصنف الثالث عالميا، إلى دور ربع نهائى بطولة سانغفوره المفتوحة للإسكواش 2023، بعد الفوزعلى النجم الهندى سوراف جوسال فى مباراة الدور الثانى بنتيجة 3-0.
وجاءت نتيجة الأشواط 11-3، 11-7، 12-10.
بهذا الفوز تأهل مصطفى عسل نجم الأهلى إلى الدور ربع نهائى لمواجهة السوبر مان النيوزلندى بول كول.
وتعد بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، والتي انطلقت يوم 14 وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

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