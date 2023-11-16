جامعة السويس تدخل تصنيف "التايمز" البريطاني للجامعات العربية

أعلن دكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، اليوم الخميس، عن دخول الجامعة في تصنيف "التايمز البريطاني Times Higher Education للجامعات العربية. THE" لعام ٢٠٢٤.

وقد أوضح "حنيجل" بأن تقدم جامعة السويس ومنافستها المستمرة للوصول للمستويات متقدمة؛ هو نتيجة عمل وجهد لتوفير كافة الاشتراطات والامكانات للدخول في مثل هذه التصنيفات الدولية، الأمر الذي يقوم على اساس تشجيع البحث العلمي والمبتكرين؛ لتقديم مخرجات قادرة مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل تستطيع أن تبني مصر وتضعها على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.

وقد أعرب "رئيس الجامعة" عن عميق الشكر والامتنان لمعالي أ.د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ لما يبذله من جهد متواصل لدعم مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية والباحثين، وتوفير كافة السبل من اجل وضع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية.

وبهذه المناسبة، وجه "حنيجل" التهنئة لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بالجامعة والطلاب، وفريق ملف تصنيف الجامعة.

وأكد "رئيس الجامعة" ضرورة مواصلة العمل بجد واخلاص لرفعة جامعة السويس، مؤكدا على أن هذا الإنجاز يُعدُ ثمرةً لسنواتٍ من العمل بإخلاص، ويعكس الجهد الدؤوب لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وكافة منسوبي الجامعة لتطويرها والرقي بها ليس محليًا فحسب، ولكن على المستوى العالمي؛ لتقديم تجربة تعليمية استثنائيه للطلاب، الأمر الذي يعد تعزيزا لمكانة الجامعة على الساحة العالمية، مما يتيح لها فرصًا أوسع للتعاون الأكاديمي الدولي، وتقديم فرص تعليمية وبحثية مميزة لمنسوبي الجامعة.

وجدير بالذكر أن التصنيفات العالمية للجامعات من أهم الوسائل التي يتم من خلالها الحكم على المستويات الأكاديمية في قطاع التعليم العالي وفقًا لمعايير وشروط يتم تحديدها بموضوعية علمية، ويعد تصنيف "التايمنز" البريطاني أحد أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم.