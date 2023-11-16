إطلاق صاروخ من الجنوب اللبنانى باتجاه موقع للاحتلال الإسرائيلي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، عن أنباء لإطلاق صاروخ من الجنوب اللبناني باتجاه موقع للاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب أن التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان، تشكل خرقًا فاضحًا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2006 والخاص بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.

وأكد الوزير أن التطرف الإسرائيلى يجلب الكوارث، مثمنًا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، معتبرًا أنه تعبير عن الصوت الأخلاقى والإنسانى دفاعًا عن الأطفال والمدنيين فى غزة.