القنصل العام بالرياض يلتقي رئيس اللجنة الإقتصادية باتحاد المصريين بالخارج

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية بأن القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي التقى رجل الأعمال المصري رامي العدلي رئيس اللجنة الإقتصادية بالإتحاد العام للمصريين في السعودية بمقر القنصلية العامة بالرياض ، حيث دار الحوار حول فرص الإستثمار المتاحة بمصر وكيفية دمج الشركات السعودية بالمصرية في المجالات المختلفة حتى يتم توفير النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.

وأكد العدلي على أن أغلب العمالة بشركاته بدول الخليج ستكون من الجنسية المصرية ، وأنه لابد من تظافر جميع رجال الأعمال والوقوف بجانب مصر في الأزمة الإقتصادية التي يشهدها العالم كله.

وأشار حنفي لإشادة العدلي بالتطور الذي تشهده القنصلية العامة بالرياض تحت قيادة القنصل العام سفير طارق المليجي ابتداءً من أخذ المواعيد ونهاية بتسليم المعاملات وإستلامها كلها إلكترونياً بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرقمنة المصالح الحكومية ، وأشاد أيضاً بحسن إستقبال المواطنين المصريين من منسوبي البعثة الدبلوماسية.

واختتم العدلي زيارته للقنصلية العام المصرية بالرياض بزيارة مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية وأثنى على الدور الذي يقومون به في حل المشاكل العمالية لأبناء الجالية ، وفي النهاية دعى العدلي أبناء الجالية المصرية بالرياض بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي الا وهي الإنتخابات الرئاسية 2024 التي ستبدأ مطلع الشهر القادم حيث أنها حق دستوري لكل مصري وحتى نثبت للعالم أن المصريين بالخارج على قدر المسؤلية وأنهم دائماً خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة .