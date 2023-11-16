مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في الشرقية

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.



كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول شخص جثة هامدة و6 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثه إلي مشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من علي الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم جثمان المتوفى إلى ذويه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.