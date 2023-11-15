اللواء سمير فرج يكشف حقيقة انتهاك مصر لاتفاقية كامب ديفيد

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تطورات الدعم الأمريكي لإسرائيل بشأن ما يحدث في قطاع غزة.

وأكد «فرج» خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد على أنه لا تهجير للفلسطينيين لسيناء وتفريغ القضية الفلسطينية أو احتلال إسرائيل لغزة، وذلك بعد احتجاجات مسؤولين على نهج إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة.

وبشأن إجلاء أهل غزة، واصل سمير فرج قائلا: الخارجية الأمريكية أكدت على أنه لا تهجير للفلسطينيين لسيناء وتفريغ القضية الفلسطينية أو احتلال إسرائيل لغزة، وذلك بعد احتجاجات على نهج إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة، منوها أن إسرائيل تواصلت مع مصر من خلال رئيس جهاز الشاباك لديهم، واللواء عباس كامل باعتباره ممثلا عن مصر في عملية التفاوض؛ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق هدنة إنسانية، وذلك مقابل إطلاق سراح 120 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل، وخروج 70 محتجزا لدى حماس عبر ممر آمن.

واستكمل سمير فرج: «الجيش المصري هو أكبر قوة عسكرية في المنطقة، ومنذ قدوم الرئيس السيسي بدأنا نخرج من عباءة السلاح الأمريكي وتنوع مصادر التسليح سواء غواصات أو فرقاطات ألمانية بالإضافة إلى التصنيع المحلي في الترسانة البحرية، ومن ثم التصدير للخارج».

وبشأن مزاعم مجلة إسرائيلية حول فتح جبهة ضد مصر، شدد سمير فرج على أن إسرائيل لا تريد أن تكون مصر قوة عظمى في المنطقة بجيشها وتسليحها برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن مصر لم تنتهك أي اتفاقية مع أي دولة خصوصا اتفاقية كامب ديفيد، وقادرون على صد أي عدوان يهدد أمننا القومي.

واختتم سمير فرج: سنعرض منتجاتنا العسكرية في معرض إيديكس 3 للصناعات الدفاعية، بجانب الأسلحة التي تعرضها الدول الأخرى.