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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عرض بوكيمون على نتفليكس في 28 ديسمبر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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"Pokemon Concierge "  وهو عرض رسوم متحركة بتقنية إيقاف الحركة من شركة "دوورف استديو" اليابانية متاحا للبث على نتفليكس بدءا من 28 ديسمبر القادم.

وأعلنت خدمة البث عن وصول العرض بعد تسعة أشهر من الكشف عن المشروع، والذي تقول إنه "أول إنتاج تعاوني على الإطلاق بين نتفليكس وشركة بوكيمون".

وأضافت نتفليكس "يتمتع Pokemon Concierge بإحساس مختلف تماما عن الألعاب ومسلسلات الأنيمي والأفلام التي جاءت بعده.حيث لا توجد معارك في العرض الجديد، ولا يوجد مدربون يتقاتلون من أجل الهيمنة، ولا توجد وحوش تنفذ حركاتها الخاصة. وبدلا من ذلك، جعلنا البوكيمون يسترخي في حمامات السباحة ويعيشون أفضل حياتهم أثناء ذهابهم في إجازة".

وتدور أحداث العرض حول موظفة استقبال جديدة تعمل في منتجع بوكيمون تدعى هارو جنبا إلى جنب مع رفيقتها سايداك، حيث تتعلمان كيفية خدمة الضيوف من البوكيمون وإسعادهم.

واستنادا إلى المقطع الدعائي الذي شاركته نتفليكس، سيرى المشاهدون عددا من الوحوش الشهيرة الأخرى، بما في ذلك: بيكاتشو وإيفي وماجيكارب أثناء زيارتهم إلى المنتجع.

وستمثل كارين فوكوهارا صوت هارو في النسخة الإنجليزية من العرض، وتعاقدت نتفليكس مع ماريا تاكيوتشي لتغني أغنية دافئة ومريحة للمسلسل، بحسب موقع إن غادجيت.

عرض بوكيمون على نتفليكس يصل في 28 ديسمبر رسوم متحركة نتفليكس حمامات السباحة بوك