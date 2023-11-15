مصرع شاب من الفيوم في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات بمدينه 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، إخطارا من مأمور قسم شرطة أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود شخص متوفي، في اتجاه طريق الواحات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الذائده وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة علي السيارة فأنقلبت في منتصف الطريق، ونتج عن الحادث مصرع شخص يدعى علاء عيد خميس 23 سنه مقيم بقريه وليدة بمركز سنورس بمحافظه الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر العام.