"تعليم مطروح" ينظم بطولة إقليم غرب الدلتا للطلاب ذوي الهمم.. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، البطولة الإقليمية لمحافظات إقليم غرب الدلتا “مطروح والإسكندرية والبحيرة”، والتي شارك فيها طلاب ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع بالمحافظات الثلاث والتى أقيمت على ملاعب مركزي شباب مطروح والزهور بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف إدارة التربية الخاصة وتوجيه عام التربية الرياضية.

وتابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات البطولة الإقليمية، بحضور وليد الرفاعي مدير عام الشباب والرياضة ومسئولي التربية الخاصة بالوزارة، معرباً عن سعادته البالغة بالتنظيم الجيد للبطولة على أرض محافظة مطروح مقدماً الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لدعمه المتواصل وتوجيهاته المستمرة لنجاح البطولة، كذلك الشكر لمديرية الشباب والرياضة للتعاون الإيجابي مع تعليم مطروح.

وأوضح شحاتة أن الطالب محمد يحيى بطل التربية الخاصة بمحافظة مطروح، حقق الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو بنين، وفازت الطالبة حنين عبد الحي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالميدالية الذهبية دفع جلة بنات، وحصل الطالب محمود يحيى بدر على الميدالية الذهبية في سباق الوثب طويل بنين، بينما حققت الطالبة حنين عبدالحي عثمان على الميدالية الفضية في سباق الوثب الطويل بنات.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن الطالب خالد وليد حصل على الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بنين، والطالب محمد سامي الرفاعي الميدالية البرونزية في ذات المسابقة، وختاما في اللعبة الجماعية الوحيدة بالبطولة حقق فريق تعليم مطروح الميدالية الفضية في كرة السلة بنين وبنات.

وقدم شحاته التحية والتقدير لرجال التربية الرياضية موجهين ومعلمين بقيادة محمد رمضان الموجه العام، وإدارة التربية الخاصة بقيادة شريف طه مدير الإدارة؛ عرفانا بالتنظيم الرائع للبطولة وتشريف المحافظة بالظهور في أبهى صورة.

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه أبنائنا ذوى الهمم بحصد عدة مراكز متقدمة بألعاب القوي 100 متر عدو ودفع الجلة وكرة السلة (بنين/بنات) والوثب الطويل، مثمناً روح الإصرار والتحدي التي تحلوا بها لتجاوز كافة الصعوبات والتحديات وتحقيق أهدافهم والوصول إلى أعلى المستويات.

واختتم مدير المديرية تصريحاته مؤكداً اهتمام تعليم مطروح بأصحاب الهمم والعزيمة الحديدية، لافتاً إلي أن المنظومة التعليمية مستمرة في توفير كافة الأجواء المناسبة لتهيئة بيئة تربوية لأصحاب الإرادة الذين يمثلون جزءا رئيسيا في المجتمع.

تعليم مطروح ينظم بطولة إقليم غرب الدلتا للطلاب ذوي الهمم

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