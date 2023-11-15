استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظة الجيزة تعيد فتح شارع تخطيطي بحي العمرانية ومحاسبة المخالفين

قامت محافظة الجيزة بإعادة فتح شارع تخطيطى بحى العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع ابراهيم عبدالفتاح، وذلك عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوي مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة أغلقت بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين الي شارع الاهرام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بإزالة كافة التعديات علي الطريق العام وخط التنظيم بالشارع وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة الدورية للشارع للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

كما شدد المحافظ عقب إزالة الأسوار والمخالفات بتنفيذ أعمال توسعات ورفع كفاءة للشارع وصيانة لأعمدة الإنارة وتحسين مستوي النظافة وعدم السماح بوجود اى اشغالات.

وأكد المحافظ علي ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة للمواطنين وسرعة حلها وإزالة اي معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لهم .

كما شملت جهود محافظة الجيزة فتح جراج للسيارات تسببت مخالفة غلق الشارع وبناء الأسوار من إعاقه دخول السيارات إليه وذلك في إطار الاستجابه لشكوى المواطنين.