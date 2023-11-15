مصدر بالأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع مهاجم منتخب فلسطين

كشفت مصدر بالنادي الأهلي حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع المهاجم الفلسطينى عدى الدباغ لاعب فريق شارلروا البلجيكى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء عن دخول المهاجم الفلسسطيني “الدباغ” ضمن قائمة المرشحين للانضمام للنادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم في ظل عدم قناعة مسئولي النادي بمستوى الفرنسي أنتونى موديست.

وقال مصدر بالأهلي إن لجنة التخطيط للكرة وضعت أكثر من مهاجم تحت المراقبة في الفترة الحالية، تمهيدا لعرضهم على السويسري مارسيل كولر قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن المهاجم الفلسطينى عدى الدباغ تم عرضه على الأهلي من وكلاء اللاعبين في الفترة الماضية قبل التعاقد مع الفرنسي موديست ولكن الجهاز الفني فضل ضم المهاجم الفرنسي في الصيف الماضي.

وتابع المصدر أن كولر لم يطلب التعاقد مع مهاجم في الفترة المقبلة وسيتم تقييم الأمر بعد كأس العالم للاندية وحسم مصير أنتوني موديست وبعدها سيكون هناك رأى آخر.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تعاقد الأهلي مع عدي الدباغ فلن يتم قيده كلاعب محترف لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلى وفقا للائحة اتحاد الكرة التي تنص على معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب محلي.

يذكر أن الفلسطيني عدى الدباغ يلعب في صفوف نادي شارلروا البلجيكى ويبلغ من العمر 24 عاما، وشارك فى 180 مباراة، أحرز خلالها 90 هدفا، وشارك في الموسم الحالى في 4 مباريات فقط، سجل 3 أهداف رغم أنه لا يلعب بشكل أساسي مع فريقه البجيكي.