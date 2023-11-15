بالفيديو.. طبيب فلسطيني: اقتحام مستشفى الشفاء جريمة حرب

أكد الدكتور هيثم الهدري، مدير عام مستشفى الحسين ببيت لحم، أن قوات الاحتلال يعتبروا مجرمين حرب ليشنوا هجمات على أطباء غزة آمنيين والمرضي والجرحي، وما يجري الآن هو جريمة حرب"، مضيفًا أن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء جاء بعد الضوء الأخضر الأمريكي".

وقال "الهدري"، في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال كانت تتحجج بوجود محتجزين داخل مشفي الشفاء وبعد الاقتحام ظهر بأنه لا يوجد رهائن تحتجزهم حماس بالمشفي، ولكنها منعت العلاج والكهرباء عن الأطفال الخدج والمرضى ورفع الأكسجين عنهم، موضحًا أن هناك 15 ساعة متواصلة من البحث والتدقيق داخل مجمع الشفاء الطبي ولم يتوصلوا لسبب الاقتحام الرئيسي.

وتابع، أن الكاميرات تتجه نحو مستشفى الشفاء ولكن التطهير العرقي بمعبر رفح وفي الشمال والجنوب مستمر ففي كل مكان لا يوجد متر واحد في مدينة غزة آمن لأي مواطن أو طفل أو امرأة، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب العراق، وجهت كاميرات العالم إلى حرب المطار، بينما كانت تقصف كامل الأراضي العراقية.