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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء وتطالب بتدخل دولي لحماية الموجودين فيه

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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الاتباع من القوة القائمة بالاحتلال.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون المتواجدون في المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

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