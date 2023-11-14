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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بري: الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية تزيد من مخاطر توسع نيران الحرب في المنطقة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
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حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من تمادي العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين والإعلاميين والمسعفين في الجنوب اللبناني، معتبرًا أن العدوان الإسرائيلي تجاوز في اعتداءاته على عمق الجنوب اللبناني فضلًا عن تهديداته للعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك خلال استقباله القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) أرولدو لاثارو، والوفد المرافق في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينه في العاصمة بيروت.

واعتبر بري أن الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية تزيد من مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة خلافًا للمواقف الدولية والعربية الداعية إلى الالتزام بالشرعية الدولية المتمثل بالقرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك.

وأثنى بري، على الجهود التي تبذلها اليونيفيل في إطار الحفاظ على الشرعية الدولية وتنفيذ القرار الأممي 1701. كما تم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية في الجنوب.

مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجنوب اللبناني بيروت