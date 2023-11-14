يوم توعوى بمرض السكرى بجامعة المنصورة الأهلية.. صور

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية صباح اليوم الثلاثاء يومًا توعويًا حول مرض السكري تزامناً مع اليوم العالمي لمرضى السكر، وتبنيًا لقيم التضامن والرعاية، وحرصًا من جامعة المنصورة الأهلية على المساهمة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي وتشجيع الطلاب على تبني عادات حياة صحية تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم ودكتور صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة ومنسق المسئولية المجتمعية والجودة والاعتماد بالجامعة.

فيما يهدف اليوم التوعوى لزيادة الوعي حول هذا المرض الشائع بالمجتمع المصرى حيث تم تنظيم عدد من الفعاليات والورش التوعوية لتوضيح كيفية التعامل مع هذا المرض، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الوقاية والعناية بصحة مرضى السكري والتوعية حول مخاطر وتأثيرات مرض السكري، وتوضيح التحديات التي يواجهونها يومياً، وأهمية توفير الدعم لهم، وكذلك تحفيز الطلاب على تبني مبادرات صحية ونمط حياة نشط للوقاية من هذا المرض المزمن.

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