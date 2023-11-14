أسباب الصداع المستمر وطرق التخلص منه

تختلف انواع الصداع التي قد تصيب الانسان باختلاف مكانه في الرأس واسبابه واغلب الصداع يختفي ويظهر وفي اوقات معينة لكن هناك نوع من الصداع يعرف بالمستمر بسبب وجوده لفترة من الزمن فقد يكون الشخص مصاباً بصداع مزمن، ولا يعد الصداع المزمن أو الصداع المستمر نوعاً واحداً من الصداع، بل يتكون من عدة أنواع فرعية لفترة من الزمن.

-اسباب الصداع المستمر:

السبب وراء الإصابة بالصداع اليومي المزمن غير معروف وغير مفهوم، والصداع المستمر ليس له سبب محدد، ولكن يشمل عدة حالات تسبب الصداع المستمر ومنها:

التهاب أو مشاكل في الأوعية الدموية حول الدماغ، بما في ذلك السكتة الدماغية.

العدوى مثل التهاب السحايا.

ضغط الدم المرتفع.

أورام المخ.

إصابات الدماغ.



-اعراض الصداع المستمر:

يعرف الصداع المستمر باستمرار الشعور بالصداع لفترة أكثر من خمسة عشر يوماً وقد يستمر لثلاثة أشهر ويشمل الصداع المستمر:

الصداع النصفي المزمن:

يصيب الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي العرضي ويؤثر غالباً على جهة واحدة من الرأس أو يمكن أن يؤثر على كلا الجنبين ويشعر المريض بالنبض في الرأس وقد يشعر المريض بالغثيان، أو القيء، أو الحساسية من الضوء والصوت.

صداع التوتر المزمن:

يؤثر هذا الصداع على جانبي الرأس، ويكون الألم خفيفاً أو معتدلاً، ويشعر المريض بالضغط على الرأس ولكن لا يشعر بنبض.

صداع يومي مستمر:

يحدث هذا النوع فجأة وغالباً عند الأشخاص الذين لا يملكون تاريخاً مع الصداع ويؤثر غالباً على جانبي الرأس، ويسبب الألم الذي يشبه الضغط.

شقيقة مستمرة:

تؤثر على جهة واحدة من الرأس وهي يومية ومستمرة دون وجود فترات خالية من الألم وقد تصبح شديدة، وتتحول إلى صداع نصفي.

-تشخيص الصداع المستمر:

مراجعة الطبيب في حالة

الاصابة بصداعين أو أكثر في الأسبوع.

عند أخذ الكثير من المسكنات.

عند الحاجة إلى جرعات عالية من المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية.

تغير نمط الصداع أو تفاقم الصداع.

يفحص الطبيب المريض كي يتم تشخيص المريض بالصداع المستمر حيث يتم استبعاد وجود أمراض اخرى أو عدوى أو مشاكل عصبية تسبب الصداع. قد يقوم الطبيب باللجوء إلى التصوير مثل التصوير المقطعي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي حيث يتم البحث عن حالة طبية كامنة.



-علاج الصداع المستمر:

في حال كان الصداع المستمر يحدث بسبب وجود حالة مرضية فإنه يتم علاج الحالة المرضية المسببة للصداع، إما في حال عدم معرفة سبب الصداع يتم علاج المريض بإعطائه مسكنات الألم لتخفيف الصداع ويمكن أن يتم إعطاء المريض أحد الأدوية من:

مضادات الاكتئاب: قد تساهم مضادات الاكتئاب في تخفيف الصداع المستمر، حيث يكون غالباً بسبب القلق، أو التوتر، أو اضطرابات النوم.

حاصرات البيتا: يتم استخدامها لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وتساهم في منع الصداع النصفي العرضي.

الأدوية المضادة للصرع: قد تساهم الأدوية المضادة للصرع في تخفيف الصداع المستمر.

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية: تعمل على تخفيف الألم كمسكن للألم.