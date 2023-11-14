البورصة تربح 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.6 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.617 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 23,894.06 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.3% ليغلق عند 28,984.37 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10,168.4 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 4,103.34 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 4,791.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.1%، ليغلق عند مستوى 7,027.64 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 132.1 مليون جنيه، 60.3 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 192.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من خلال 119.5 ألف صفقة منفذة.