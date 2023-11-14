"الصليب الأحمر" تحث أطراف النزاع بغزة وإسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تعمل على مساعدة الضحايا من جميع أطراف النزاع، مشيرة إلى أن نظرا للآثار الإنسانية المدمرة في قطاع غزة وإسرائيل فإنها تواصل حث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص تجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية.

وأضافت اللجنة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أنها كثفت في الأسابيع الماضية استجابتها الإنسانية في غزة، ولا سيما دعمها للرعاية الصحية الطارئة، وسط ظروف خطيرة وفوضوية.

وفيما يتعلق بالمحتجزين في قطاع غزة.. أشارت اللجنة إلى أن احتجازهم محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنها تواصل بإصرار جهود إطلاق سراح الرهائن، وتبذل كل ما في وسعها للوصول إليهم.

ولفتت إلى أنها لا تستطيع وحدها القيام بذلك، وأنه يجب التوصل إلى اتفاقات تسمح للجنة الدولية بتنفيذ هذا العمل بأمان، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء وضع الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين، الذين هم من بين المحتجزين.

ونوهت إلى أنها تواصل طلب معلومات عن المحتجزين وحالتهم الصحية الحالية، كما تعمل على توضيح مصير المفقودين، وأكدت أهمية أن يعامل الرهائن معاملة إنسانية، وأن يحصلوا على الرعاية الطبية، وأن يكونوا قادرين على التواصل مع أحبائهم، وشددت على استعدادها لتسهيل إطلاق سراحهم، كما فعلت مع أربع رهائن حتى الآن.

وأشارت اللجنة إلى أن رئيسها ميريانا سبولجاريك، سوف تلتقي اليوم، بمقر الهيئة الدولية للصيب الأحمر مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما ستلتقى أيضا بوزير الخارجية ووزير الصحة الإسرائيليين.

على صعيد متصل،أكد المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا اليوم /الثلاثاء/ أن المستشفيات في قطاع غزة تحولت إلى مقابر جماعية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال مهنا ـ في تصريح صحفي ـ إننا طالبنا مرارا بتوفير الحماية المطلقة للمستشفيات والعاملين والجرحى والمرضى، وذلك لأنه يفترض أن يتمتعوا بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: أن هناك العديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، فضلا عن استهداف عربات الإسعاف، وأن بالأسبوع الماضي تمكن الصليب الأحمر من إيصال أربع شاحنات لمجمع الشفاء الطبي، بعد فقدان إحدى الشاحنات وإصابة أحد السائقين.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة في غاية الخطورة، مؤكدا أن الصليب الأحمر على أهبة الاستعداد ليقوم بدوره في مساعدة المدنيين خلال النزاعات.

يذكر أنه تم دفن جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية اليوم /الثلاثاء/ في ساحة مجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.

