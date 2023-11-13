استعدادًا للجونة.. طلائع الجيش يهزم الهلال الليبي بثلاثة وديًا

استهل فريق طلائع الجيش لكرة القدم مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى استعدادًا للقاء الجونة فى الأسبوع السابع للدورى العام ( دورى نايل ) المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى، وذلك بالفوز على فريق الهلال الليبى الذى يعسكر بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك فى اللقاء الذى أقيم بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى.

سجل ثلاثية الطلائع كل من: محمد هانى وموسى دياورا وكريم طارق، بينما سجل الفريق الليبى معتصم التايب. أستغل الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع المباراة فى تجربة معظم لاعبيه للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لمباريات الدورى.

وغاب فقط عن المباراة حميدو ماو للإنضمام لمنتخب بلاده، بينما يواصل الثنائى محمد حمدى زكى وأحمد الشيخ تدريباتهما التأهيلية استعدادًا للقاء الجونة.

على الجانب الآخر منح بسيونى لاعبية راحة 24 ساعة، على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء القادم، استعدادًا للقاء الإسماعيلى الودى المقرر له يوم الأحد القادم 19 نوفمبر الجارى بجهاز الرياضة العسكرى، ويختتم الطلائع مبارياته الودية بلقاء فريق تليفونات بنى سويف يوم 23 نوفمبر الجارى.