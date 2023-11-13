"مكين" يجتمع بمدير إدارة الصيدلة والصيادلة الأوائل بالدقهلية لبحث ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للصيادلة الدكتورة إيمان عبدالله والصيادلة الأوائل بالمستشفيات التابعة لمتابعة المشكلات و لشرح تصنيف المضادات الحيوية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

و تناول الاجتماع شرح الإجراءات المطلوب اتخاذها و الإلتزام بها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من المقاومة لمضادات الميكروبات.

وبحث الإجتماع تعزيز دور مفتشي الصيدلة، والصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات من خلال رصد التفاعلات الدوائية للمرضي للتخفيف من آلامهم، وضمان الاستهلاك الرشيد للأدوية الهادفة نحو حوكمة المضادات الحيوية بالمحافظة، وترشيد استهلاكها.

واختتم وكيل الوزارة الإجتماع بتوجيه الصيادلة للإشراف علي منظومة الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وكيفية جمع البيانات، والإجتماع بشكل أسبوعي لمتابعة آليات العمل.

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