جامعة أسيوط تعد اجتماع وحدة الميكروسكوب الإلكتروني لبحث تطوير العمل والخدمات البحثية المقدمة

الإثنين 13/نوفمبر/2023 - 06:24 م

عقد مجلس إدارة وحدة الميكروسكوب الإلكتروني، بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين ١٣ من نوفمبر، اجتماعاً؛ وذلك لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الدور الذي تقوم به الوحدة.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة الوحدة، وهم: الدكتور خالد حسانين الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري، والمشرف على الوحدة، الدكتور جمال بدر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد كمال الأستاذ بقسم الطفيليات الطبية بكلية الطب، الدكتورة فاتن يوسف الأستاذ بقسم التشريح بكلية الطب، والأستاذة منى الحلوانى المشرف الإداري للوحدة.

و تضمن الاجتمتع مناقشة بعض الموضوعات الإدارية، وآليات تطوير العمل بالوحدة، و تزويدها ودعمها بعدد من الفنيين، والأخصائيين، وكذلك الموافقة على عقد الدورة التدريبية (21) بعنوان: استخدامات الميكروسكوب الإلكتروني؛ في مجالات البحث، والتشخيص، وتطبيقات تكنولوجيا النانو، في فبراير القادم (2024م) ، وهو ما يأتي على رأس أولويات عمل الجامعة، وحرصها على الدعم المستمر، وتطويرها للمعامل المركزية والوحدات والبحثية.

وتعتبر وحدة الميكروسكوب الإلكتروني؛ بوصفها من الوحدات التي تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتطوير منظومة البحث العلمي، والتوظيف الأمثل لمختلف التقنيات التي تواكب احتياجات العصر، و تقديمها للخدمات البحثية، والتشخيصية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم؛ والتى تتطلب الفحص، والتحليل ، بالميكروسكوب الإلكتروني بمختلف التخصصات، وتخدم الباحثين بمختلف كليات الجامعات المصرية، وعدد من المراكز البحثية الأخرى، إلى جانب مساهمتها في إعداد باحثين متميزين في المجالات البيئية، والصيدلية، والطبية، والزراعية.