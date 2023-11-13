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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس السنغالي يتسلم أيقونة وثيقة مكة المكرمة لخدمة العمل الإسلامي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زار رئيس جمهورية السنغال،  ماكي سال - أمس - مقرَّ رابطة العالم الإسلامي، حيث كان في استقباله معالي الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وأشاد اللقاءُ بتاريخيةِ وثيقة مكة المكرمة؛ التي تُعَد مفخرةً إسلاميةً، رَسَمَتْ "بإمضاء علماء الأمة" معانيَ الأُخُوّة الإسلامية، وهي المتوَّجة بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  - لمؤتمرها الدولي، وتكريم علمائها باستقباله لهم ومخاطبتهم في سياق خطاب تاريخي ملهم، ومن ثم استلام الوثيقة منهم.
كما نوَّه  الرئيس سال بالدور المحوري والريادي لرابطة العالم الإسلامي حول العالم من أجل إيضاح حقيقة ديننا الحنيف، ولا سيما التصدي لأفكار التطرف، وتصحيح الأوهام والمفاهيم المغلوطة عن الإسلام.
ثم سلّم د.العيسى الرئيس السنغالي "مجسَّمَ أيقونة وثيقة مكة المكرمة"، من درجةِ كبار القادة؛ باسم الهيئة العليا لعلماء وثيقة مكة المكرمة؛ لقاء جهود فخامته في خدمة العمل الإسلامي، وفق مقاصد الوثيقة وغاياتها، مستلهمةً شعار النخلة؛ تذكيرًا بـ"الكلمة الطيبة" التي اشتملت عليها مواد الوثيقة، ونوَّه بها القرآن الكريم، تشبيهًا بالشجرة الطيبة "النخلة".

السنغال وثيقة مكة المكرمة