مأساة داخل الحرم الجامعي.. طالبة تنهي حياتها قفزا من أعلي مبنى كلية التربية بسوهاج| صور

أقدمت طالبة في بداية عقدها الثاني علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الرابع بمبني كلية التربية بجامعة سوهاج.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بلاغا بسقوط طالبة من علو داخل جامعة سوهاج، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة "سحر ح أ" طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية، أصل إقامتها مركز أخميم بسوهاج، وبعمل التحريات تبين أن الطالبة أقدمت علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الرابع وجاري الوقوف علي أسباب الحادث، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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