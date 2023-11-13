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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة البيئة" بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 4609 خزانات لمياه الشرب

جابت من حملات صحة
جابت من حملات صحة البيئة بالدقهلية
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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية بجهود إدارة صحة البيئة بالمديرية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي خلال الشهر الماضى لاسيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على  جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ومن جانبها كشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى  أنه تم سحب 31عينة من حمامات السباحة بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

وأضافت أنه تم سحب 5018 عينة من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه  وتم المرور على 4609 خزانات لمياه الشرب وسحب 632 عينة منها .

وأوضح الدكتور  أحمد  المكاوي مدير إدارة صحة البيئة أن الإدارة كثفت من جولاتها  على  وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى حيث بلغ إجمالى عدد العينات التى جرى خلال الشهر الماضى  نحو 98 عينة علاوة على فحص نحو 39 شكوى.

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الدقهلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الطب الوقائي شريف مكين محافظة الدقهلية