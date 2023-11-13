بالفيديو.. الزراعة: فقدنا 95 ألف فدان منذ 2011 بسبب التعديات على الأراضي

أكد أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أنه منذ 2011 وحتى الآن تم فقدان حوالي 95 ألف فدان أراضي زراعية بعدد 2 مليون و108 حالات تعد.

وقال "ياسين" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين: "إنه تم عمل إزالات لحوالي ثلثي حالات التعدي التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن 95 ألف فدان التي حدث عليهم التعدي تكفي إنتاجيتهم حوالي مليون ونصف نسمة.

وتابع، أن أكثر حالات التعدي على الأراضي الزراعية متواجدة في محافظات الدلتا، والدولة تواجه تحدي كبير لأنه مطلوب منها إضافة نصف مليون فدان سنويا للرقعة الزراعية المصرية.

وأردف، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة: "يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها رقم مهم في الاقتصاد المصري "، مضيفا:" نرصد التعديات على الأراضي الزراعية عن طريق صور الأقمار الصناعية بالتعاون مع المساحة العسكرية ".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار بتشكيل لجان لإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية ويتم المرور على الأراضي الزراعية بصفة دورية.