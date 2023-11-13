"السلوك الوظيفي والحوكمة" ندوة توعوية للعاملين بمديرية المنيا

أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوة توعوية تحت عنوان "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والحوكمة"، وذلك لـ18 من العاملين بالمديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها، ضمن جهود المديرية للارتقاء بمستوى العاملين فيها وتفعيل كافة مهام المكاتب فى ظل رؤية مصر للتحول الرقمى، وحوكمة جميع القطاعات، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفيعل دور المكاتب والأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات لتقوم بمهامها المنوطة بها على أعلى مستوى وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، والاستفادة من منظومات العمل التى أنشأتها الوزارة لتسهيل المهام فى كافة التخصصات وتدريب العاملين عليها,

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه قدم محمد صلاح وكيل المديرية محاضرة خلال الندوة حول مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وما تتضمنه من مبادئ أساسية لقواعد السلوك الوظيفي، والواجبات المفروضة أثناء تأدية الخدمة الوظيفية من احترام القانون، والحيادية، والنزاهة، والاجتهاد، والكفاءة العالية، وكيفية الحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفى، فضلاً عن علاقات العمل والسلوك التنظيمي.

كما تناولت تريزة سلامة كبير الباحثين بالمديرية شرح مفصل حول الحكومة ومفهومها وهى الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، كما جرى الاستماع الى استفسارات الحضور ومشاركة الزملاء بآرائهم حول موضوعات الندوة.

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