الدوري الإنجليزي.. تعادل مثير بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الشوط الأول

تعادل فريق مانشستر سيتي مع مضيفه تشيلسي، بهدفين لمثلهما، في شوط أول مثير، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، أهداف المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 25، وأدرك تشيلسي التعادل عن طريق رأسية المدافع تياجو سيلفا في الدقيقة 29، وأضاف زميله رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يتمكن مانويل أكانجي من تسجيل هدف التعادل للفريق السماوي في الدقيقة 45.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام تشيلسي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياز - كايل ووكر.

خط الوسط: جيريمي دوكو - فيل فودين - رودري - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

فيما بدأ تشيلسي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرتو سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريا - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ريس جيمس.

خط الوسط: رحيم سترلينج - كونور جالاجر - كول بالمر - إنزو فرنانديز - مويسيس كايسيدو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة فيما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 15 نقطة.