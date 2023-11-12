وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارة مصر القديمة

تفقدت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية اليوم الأحد، مدرستي الملك الصالح الثانوية بنين والرسمية لغات، وذلك للأطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بهما، وكان فى إستقبالها عصمت الطوخى مدير عام الإدارة ومديرى المدارس.

جاء ذلك وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بتكثيف المتابعات والجولات التفقدية لجميع مدارس القاهرة لمتابعة حسن سير العملية التعليمية بها وحرصًا على مصلحة أبنائه الطلاب لضمان وصول أعلى مستوى تعليمى لهم.

كما تفقدت زينب عبدالفتاح الفصول الدراسية وتابعت تفاعل الطلاب مع معلميهم والانتظام فى الحضور للمدرسة.

كما قامت عبد الفتاح بالمرور على "قاعات رياض الأطفال ومتابعة نشاط الموسيقى باستخدام جميع الوسائل التعليمية الممكنة من (لوحات وأغانى تعليمية) لتوصيل المعلومات بسهولة ويسر للصغار.

كما قامت زينب عبد الفتاح، بمشاهدة تدريب اللغة الإنجليزية بحضور موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية، وتفقدت أيضا المكتبة وحجرات الأنشطة المختلفة، مؤكدة على الإهتمام بالأنشطة التربوية لما لها من تأثير واضح وكبير فى توصيل المعلومات وثباتها عند أبنائنا الطلاب، وتأكدت من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وفى ختام الزيارة تقدمت بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة، ومديرى المدارس والمعلمين بالمدارس على جهدهم المبذول للارتقاء بمستوى ابنائنا الطلاب وبالعملية التعليمية ككل.