حزب نمساوي: انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل تحتل أهمية بالغة

أعلن أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي "إس بي أو"، ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، أن انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل تحتل أهمية بالغة للحزب.

وقال بابلر في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب، اليوم الأحد، في مدينة جراتس النمساوية - "إن المرشح الأول للحزب في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي هو أندرياس شيدر، ويسعى الى إحداث تغيير في دور النمسا في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن مؤتمر الحزب اختار بقية المرشحين لانتخابات الاتحاد الأوروبي، وكما حدث في المرة السابقة، فإن أندرياس شيدر في القمة، تليه نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفلين ريجنر.

ولفت بابلر إلى أن انتخابات الاتحاد الأوروبي هي الانتخابات الرئيسية للحزب الذي يمثل الديمقراطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو مشروع ديمقراطي اجتماعي عميق، لأنه يدور حول رؤية مفادها أن العمل الجماعي يجعلنا أقوى.