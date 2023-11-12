أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن أنه قد ورد إليه خطاب من رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بأن الحزب قد اختار الدكتور عبدالهادي أحمد القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة كرئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له أمام مجلس النواب، وبذلك يكون القصبي زعيما للأغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالي.

جاء اختيار القصبي خلفا للمهندس أشرف رشاد الشريف الذي شغل ذات المكان خلال ادوار الانعقاد السابقة من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وكان منصب زعيم الاغلبية قد اثير حوله تكهنات كثيرة حيث تردد اسم اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة لتولي المنصب إلا أن الحزب حسم الأمر بتولي القصبي المنصب ومن خلال رسالة رسمية وردت الي رئيس مجلس النواب وذلك وفقا للائحة المجلس وللاعراف المنظمة لهذا الامر وباعلان جبالي تولي القصبي منصب زعيم الاغلبية اسدل الستار حول التكهنات الكثيرة حول هذا الامر وخاصة وان دور الانعقاد بدء منذ اكثر من شهر