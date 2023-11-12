برلماني: كلمة الرئيس بالقمة العربية حملت 10 رسائل قوية للعالم بشأن القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية بالرياض لدعم غزة، وجهت 10 رسائل قوية للعالم أهمها وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني علاوة على استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض تستهدف التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمشروع قرار القمة العربية الإسلامية بالطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.