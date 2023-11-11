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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس موريتانيا: الشعب الفلسطيني يتعرض لتصفية ممنهجة وإبادة جماعية مكتملة الأركان

محمد ولد الغزواني
محمد ولد الغزواني
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قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لتصفية ممنهجة وإبادة جماعية مكتملة الأركان تنفذ أمام أعين العالم أجمع. 
وأضاف الغزواني -خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بالرياض أن تراخي المجتمع الدولي في بذل الجهد اللازم، في وجه الجرائم الإسرائيلية لقطاع غزة، وفي فرض وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية بالكم المطلوب سيفقده إن استمر، مصداقيته ويجعله شريكا في هذه الجرائم. 
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط بالثقل المطلوب لإلزام إسرائيل، بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار توطئة للشروع في تحريك عملية سلام تقوم بموجبها دولة فلسطينية ذات سيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. 

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