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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تفاعل طلابى وأسئلة واستفسارات بالمنصات التعليمية في الوادي الجديد

المنصات التعليمية
المنصات التعليمية
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أكد سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على مواصلة فعاليات المنصات التعليمية لدعم طلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

شهدت المنصات تفاعل طلابى وطرح الأسئلة والإستفسارات والإجابة عليها من قبل المختصين على الفور .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المحاضرات يحاضر بها نخبة من ذوي الخبرات من الموجهين والمعلمين المتميزين بالمواد الدراسية المختلفة، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل وحرصهم على تقديم الدعم الكامل للطلاب وتخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور.

وجاء ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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