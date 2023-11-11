الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة شريك رئيسي في الحرب على قطاع غزة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن التظاهرات المليونية المؤيدة للقضية الفلسطينية في عواصم العالم تؤكد إدانة الجرائم الإسرائيلية.

ونوه خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيسي في الحرب على قطاع غزة من خلال الدعم المطلق لإسرائيل.

وتابع الرئيس الإيراني: "يجب علينا أن نحيي الشعب الفلسطيني على مقاومته، وأيضًا المقاومة في غزة، ورفض التهجير القسري، وحماية المسجد الأقصى".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.