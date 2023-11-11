الرئيس الإندونيسي يدعو إلى وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة

السبت 11/نوفمبر/2023 - 02:47 م

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة، منبها إلى أنه دون وقف إطلاق النار فإن الوضع لن يتحسن.

وقال الرئيس الإندونيسي- في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم السبت -إنه لا بد أن نكون قادرين على الوصول إلى نتائج ملموسة خلال هذا الاجتماع لوضح حد للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه دائما هناك مبررات من الجانب الإسرائيلي حول الدفاع عن النفس ولكن إسرائيل تقتل المدنيين وهذا بمثابة عقاب جماعي وبالتالي لا بد أن نجد طريقة لكي تقوم إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الإندونيسي إن المساعدات الإنسانية لا بد أن تزداد وتيرة تسارعها وأن يتوسع نطاقها واندونيسيا قدمت المساعدات الإنسانية وستستمر في تقديم المساعدات.

وأضاف أن المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة يتعرض لضربات وهجمات إسرائيلية، واندونيسيا تحترم القوانين الإنسانية الدولية.

وطالب منظمة التعاون الإسلامي بأن تستخدم كل المسارات لتطالب بمساءلة إسرائيل عن كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وأن تحث على مفاوضات السلام لتبدأ مباشرة حتى نتمكن من الوصول إلى حل الدولتين، ولا بد أن تستمر بالدفع للوصول إلى حوارات عملية السلام.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي لا بد أن تكون متحدة وأن تكون في مقدمة هذا الحراك واستخدام كل الوسائل الإسلامية وكل وسائل الضغط والتأثير وكل الجهود الدبلوماسية لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

وأشار إلى أنه سيلتقي يوم الاثنين المقبل بالرئيس الأمريكي جو بايدن وسينقل رسالة منظمة التعاون الإسلامي هنا اليوم للرئيس بايدن.