ننشر أقوال البلوجر آيه الزينى فى اتهام طبيب بالتحرش بها

قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل طبيب اتهمته البلوجر آيه الزينى بالتحرش بها، بضمان محل اقامته

كشفت التحقيقات في القضية رقم 12300 لسنة 2023 جنح أكتوبر، أن البلوجر آية الزيني تتهم طبيبا في قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات الجامعية في الجيزة، بالإعتداء عليها ومحاولة ملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها بعد شعورها ببعض الآلام في منطقة البطن.

وقالت الشاكيه انها توجهت الى مستشفي الطوارئ بأكتوبر رفقة صديقها وذلك اثر شعورها ببعض الآلام ثم دخلوا إلى قسم الطوارئ وتقابلوا مع موظف طلب منهم الدخول إلى الاستقبال، بعد أن شرحت له البلوجر الوضع وحضر طبيبا طلب منها الصعود إلى سرير الكشف، ثم طلب من صديقها مغادرة غرفة الكشف وحينما سأله الأخير عن السبب قال له بأنه سبقوم بالكشف عليها ولن يتمكن من التواجد، ثم أغلق ستائر الكشف.

واضافت "الزينى" انها فوجئت بالطبيب يغفلها و يحاول ملامسة جسدها بعيدا عن مكان الألم، فقامت مسرعة بإبعاد يديه والاتصراف خارج المستشفي