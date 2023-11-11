خلاف علي ركنة توك توك.. حبس المتهمين بقتل مالك كشك بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول مصرع مالك كشك بقالة اثر اصابته بجرح طعنى بالصدر فى مشاجرة بين طرفين

وقررت النيابة حبس طرفي المشاجرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة

تلقى المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول المتوفـى و3 أشخاص، طرف ثان 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بسبب قيام الطرف الثانى بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.