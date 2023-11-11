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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"انعكاس" يفوز بالمركز الأول فى مهرجان المرأة لأفلام الموبايل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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فاز فيلم انعكاس بالمركز الأول في مسابقة أفضل فيلم بمهرجان أفلام المرأة للموبايل، وسط منافسة ضخمة بين ٣٠ فيلم حول العنف ضد المرأة.
اقيمت فاعليات المهرجان وحفل توزيع الجوائز للافلام الفائزة أمس الجمعة وذلك بقاعة ديلز فى كلية رمسيس للبنات.
يناقش الفيلم أشكال العنف ضد المرأة ويأكد على أن العنف ليس فقط البدني، بل له أشكال متعددة ومنها التحقير من دورها وإلقاء الأعباء المنزلية عليها دون شكر أو مشاركة من الرجل وكأنها خلقت لهذه المعاناة، وعدم السماح لها بالعمل وتحقيق طموحها والمشاركة في مصاريف الأسرة لأنها غير جديرة بذلك.
الفيلم بطولة إنجي سامي، سامح نبيل، وسها عبد الناصر، تأليف محمد الكاب، إخراج أبانوب اسحاق.

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العنف ضد المرأة مهرجان افلام الموبايل افلام قصيرة