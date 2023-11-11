أمن الجيزة يداهم عيادة طبيب إمبابة المزيف

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شخصين لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف العيادة وأمكن ضبط مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف إستقبال بالعيادة ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق وذلك لقيام الأول بإنتحال صفة طبيب وإدارة العيادة.

وضُبط بداخل مقر العيادة بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة مرضى وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.