الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع سلطان عمان آخر التطورات في غزة

السبت 11/نوفمبر/2023 - 11:33 ص

بحث الرئيس الأمريكي في مكالمة هاتفية مع سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليوم/السبت/، آخر التطورات في غزة وأهمية الوصول المُستمر للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

وبحسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، فقد شدد الجانبان على أهمية ردع التهديدات الساعية لتوسيع رقعة الصراع والعمل على تحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

وأكد بايدن مجددًا العلاقات الدائمة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وشكر السلطان هيثم على دعمه للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.

والتزم الزعيمان بتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين والبحث عن فرص جديدة في التجارة والاستثمار والتنسيق الأمني والتعاون من أجل منطقة شرق أوسط أكثر إزدهارًا.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد ذكرت في وقت سابق أن السلطان هيثم تلقى إتصالا هاتفيا من بايدن، استعرضا خلاله مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.