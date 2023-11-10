رسميًا.. الوحدة الإماراتي يطيح بـ«موسيماني» من تدريب الفريق

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

ونشر الوحدة، بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعلن من خلاله فسخ عقد المدرب موسيماني بالتراضي بين الطرفين.

وجاء في بيان النادي الإماراتي: «تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين».

وأضاف البيان: «وقررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم، تعيين السيد أرنو بويتنويج مدربًا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح».

تولى موسيماني القيادة الفنية لفريق الوحدة في بداية الموسم الجاري، وقاد الفريق للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، قبل الهزيمة من الشباب السعودي بركلات الترجيح، وودع منافسات بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد الجزيرة من ربع النهائي.

ولعب الوحدة بقيادة موسيماني 14 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع تحقيق الفوز خلالها في 8 مباريات وتلقى الخسارة في 6 أخرى.

وسجل الفريق الإماراتي تحت قيادة الجنوب أفريقي، 18 هدفًا واستقبل 11 آخرين، وفاز في آخر مبارتين بالدوري، على اتحاد كلباء وعجمان.

وكانت تقارير صحفية، ربطت اسم بيتسو موسيماني بتدريب الزمالك، خاصة بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي بـ12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصل وشباب الأهلي المتصدرين.