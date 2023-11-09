مولد جزيرة جديدة من بقايا الحمم البركانية.. شاهد

قبالة سواحل جزر أوغاساوارا اليابانية، وهو الأرخبيل النائي المعروف باسم جزر بونين.، ولدت جزيرة جديدة، من داخل الحمم البركانية وذلك من الرماد البركاني لحزام النار.

الجزيرة الجديدة المتشكلة في المحيط الهادئ تعتبر الأصغر بين جميع جيرانها، ولدت من ثوران بركاني مستمر تحت سطح البحر بدأ في 21 أكتوبر وحتى اليوم.

وقال عالم البراكين سيتسويا ناكادا من جامعة طوكيو لصحيفة جابان تايمز، إن الانفجارالبركاني تحت الماء الذي شكل الجزيرة بدأ كـ "نفاثة عمودية" من الصهارة الصلبة التي انطلقت عاليًا فوق الأمواج.

واستمر الثوران من خلال رشقات الحمم النارية، حيث سقط كل هذا الحطام مرة أخرى في المحيط على شكل حمم بركانية، وتشكلت تلة الصخور حتى أصبحت عالية بما يكفي لإلقاء نظرة خاطفة على الأعماق مثل المنظار.

وكان البركان الموجود تحت سطح البحر قد غيّر سرعته وكان ينفث معظم الرماد، كما يقول ناكادا، الذي طار فوق الموقع في ذلك اليوم، ويستمر الثوران حاليا، على الرغم من أنه يبدو أنه وصل إلى ذروته ويهدأ إلى حد ما.