رياضة الدقهلية تطلق ثاني فعاليات معسكر اليوم الواحد بمركز شباب دميرة بطلخا

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة لتنمية النشء"، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، ثان فعاليات معسكر اليوم الواحد، بمشاركة 150 طليع وطليعة بالمرحلة العمرية من سن 8 حتى 16 سنة، بمركز شباب دميرة التابع لإدارة شباب طلخا.

بحضور عماد المرشدي مدير عام الإدارة، وحنان الفقي ممثل الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والكابتن محمد سعد محاضر الورشة الرياضية، والكابتن محمد الحسانين، والكابتن حماده عوض، ومحاضر الورشة الفنية محمد النقيب، ومحاضر ورشة التنمية البشرية الدكتورة لمياء حماد، ومشرفى المشروع مياده سويلم، ونهى عبد الحميد، ودعاء صلاح رئيس قسم تنمية النشء. وإبراهيم عبد القادر رئيس قسم المتابعة بإدارة شباب طلخا، ومحمد عبد الحي رئيس مجلس الإدارة، وهويدا السعيد المدير التنفيذي بالمركز.

تضمنت فعاليات معسكر اليوم الواحد بتنفيذ طابور العلم، وإلقاء تحية العلم، ثم تقسيم النشء إلى ثلاث مجموعات مجموعة مع الكابتن محمد سعد وتنفيذ ألعاب رياضية ترويحية وألعاب صغيرة مثل شد الحبل ولعبة الكراسي الموسيقية، والجري بين القراطيس وداخل أكياس البلاستيك، أما المجموعة الثانية مع المحاضر محمد النقيب وتشمل ورشة عمل فنية تدريبية لعمل أشكال فنية مختلفة من الورق والقصاصات بشكل إبداعي ومتميز من النشء المشاركين في الورشة الفنية التدريبية.

وفى نفس السياق تضمنت المجموعة الثالثة ورشة عمل تنمية بشرية، مع المحاضرة للدكتورة لمياء حماد تناولت خلال الورشة التدريبية، احتياجات النشء وكيفية تعديل السلوك لدى النشء ليصبح ايجابى، ومفهوم التربية الإيجابية ومناقشة قاعدة "ليس هناك طفل سيئ ولكن هناك بيئة غير صالحة" كما تناولت الورشة معززات الشخصية لدى النشء، وكيفية تعديل السلوك وأضلاع التربية ومن أهمها الأسرة، والمدرسة.

يهدف برنامج معسكر اليوم الواحد إلى تنمية ورعاية النشء رياضيًا وثقافيًا واجتماعيا، بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة، كما يساعد المعسكر على تهيئة الفرص للنمو الجسماني والاجتماعي والعقلي والوجداني للنشء، من خلال التواجد في مع زملاء في نفس العمر، والذي يتشبع بالرغبة في تنمية صداقات مع الأعضاء والزملاء وبالتالي إشباع الحاجة إلي الانتماء والولاء.

يأتي تنفيذ فعاليات معسكر اليوم الواحد بمركز شباب دميرة بطلخا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهاله عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، واشرف عبد العليم مدير إدارة الرحلات والمعسكرات، وعماد المرشدي مدير عام الإدارة العامة لتنمية النشء، وعصام جوده مدير عام إدارة شباب طلخا.

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