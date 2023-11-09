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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدولي للكاراتيه يكشف عن قائمة المنتخبات المشاركة ببطولة العالم

بعثة منتخب الكاراتيه
بعثة منتخب الكاراتيه
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أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه عن قائمة المنتجات الوطنية، التي تأهلت إلى منافسات بطولة العالم للفرق للكبار في نسختها الأولى، المقرر إقامتها في مدينة بامبلونا بإسبانيا خلال الفترة من 22 وحتى 24 نوفمبر 2024 المقبل.
ومن المقرر أن يشارك 80 فريقا في منافسات بطولة العالم.
ويشارك المنتخب المصري في منافسات البطولة بفريق كاتا جماعى سيدات، وكوميتيه جماعي رجال، حيث تأهل فريق الكاتا جماعي سيدات إلى بطولة العالم للفرق عقب حصد الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للكبار التي أقيمت في مدينة بودابست بالمجر خلال شهر أكتوبر الماضي.
كما تأهل فريق الكوميتيه جماعي رجال بعد تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم بالمجر وحصد الميدالية الفضية.
وكان قد احتل المنتخب المصري للكاراتيه المركز الثاني في جدول الترتيب العام ببطولة العالم، حيث حصد المنتخب 8 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و ميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية.

مدينة بودابست كوميتيه جماعي الاتحاد الدولي للكاراتيه بامبلونا بإسبانيا