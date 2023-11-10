موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة، في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب "خالد بشارة" في الغردقة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري الممتاز ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها المارد الأحمر بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، فيما يأتي فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

من المنتظر أن يضم تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة ضمن الدوري المصري معظم اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أمس.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو.