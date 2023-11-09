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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة دراجات نارية بالسلام .

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها .

وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة االمسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما.

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