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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفض دعوى تطالب قناة النهار دفع 15 مليون بسبب مسلسل يحيى الفخراني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض دعوى شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه المقامة ضد شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني مالكة قنوات شبكة تليفزيون النهار الفضائية، وذلك في الدعوى المقيدة بجدول محكمة القاهرة الاقتصادية الكلية تحت رقم ٨٠٥ لسنه ١٦ ق.

وترجع وقائع الدعوي إلى مطالبة شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه بتعويض مالي قدرة 15 مليون جنيه بمناسبة عرض مسلسل تليفزيوني من بطولة الفنان يحيى الفخراني عبر شبكة قنوات تليفزيون النهار الفضائية دون الحصول على موافقة من شركة كينج توت على حد زعمها.

وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض الدعوي الزام رافعها بالمصروفات القضائية مما يثبت صحة موقف شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني وأحقيتها في عرض هذا المصنف خلاف الادعاءات الواهية التي أثارتها شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه.

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