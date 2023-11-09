حقيقة اعتداء أفراد شرطة على سيدة بمنطقة الشرابية

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، حقيقة قيام عدد من أفراد الشرطة بالتعدي بالضرب على سيدة بمنطقة الشرابية.

كان قد تم تداول الواقعة عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القاهرة) بقيام عدد من رجال الشرطة بالاعتداء على زوجته بالضرب والسب وإلقاء القبض عليها "دون وجه حق" .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (15) أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة الشرابية بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، بين طرف أول: (4 أشخاص)، طرف ثان: (شخصان) مقيمون بدائرة القسم، لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى الإطار القانونى دون أى تجاوزات من رجال الشرطة، وتم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.