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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. سقوط طالبة من الطابق الرابع في أوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت طالبة في العقد الثاني من عمرها إثر سقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط طالبة في عقدها الثاني من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها جرى نقلها مصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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